V nočních hodinách a o víkendech, kdy se až do konce roku 2017 neplatilo vůbec, musí řidiči platit 30 korun za každou započatou hodinu.

„V první polovině ledna jsme motoristům dali prostor, aby si na nové podmínky zvykli. Od 20. ledna jsme již začali tyto přestupky sledovat s tím, že jsme pokuty udělovali pouze do čtvrtiny možné částky,“ uvedl mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem.

Strážníci evidují za posledních 10 dnů 360 hříšníků. Pokuty dostaly od 100 do 500 korun. Od února ale tyto částky »vystřelí« na 400 až 2000 korun. „Hlídky navíc začnou hojněji využívat i botiček,“ upozorňuje ředitel městské policie Luboš Oprchal.

Radnice zavedla parkovné v nočních hodinách a o víkendech, aby uvolnila místa pro rezidenty. Značně přitom podcenila situaci, neboť parkovací automaty berou pouze mince.

Pokud tak někdo bez rezidentní parkovací karty zaparkuje v centru Brna mezi 22. a 7. hodinou ráno, musí si vzít drobné ve výši 270 korun! Radnice řidiče posílá do parkovacích domů, kde vyjde noc na 180 korun.

délka: 00:38 Video 1080p 720p 360p REKLAMA K zaparkování je potřeba i půl kila dvacetikorun Jiří Nováček

„Připravujeme nákup nových parkovacích automatů, v nichž bude možné hradit bankovkami a platebními kartami. V ulicích města by se měly objevit v dubnu či květnu,“ přislíbil náměstek primátora Matěj Hollan (33, Žít Brno).



Ceník parkovného v centru Brna od letošního roku

*do 30 minut zaplatíte 30 Kč

*do 60 minut zaplatíte 60 Kč, každá další hodina 80 Kč

*3 hodiny zaplatíte 220 Kč

*5 hodin zaplatíte 380 Kč

*24 hodin zaplatíte 1 450 Kč

Ve všední dny od 22.00 do 7.00, od soboty 13.00, v neděli a ve svátek 30 Kč za hodinu.

Ceník parkovného v parkovacích domech v Brně