Naši pradědové si v politické řeži servítky rozhodně nebrali. »Nevolte Masaryka! V Praze by si do něj ani hokynářka nekopla. Je kandidátem Židů a chce vyhodit náboženství ze škol. Volte živnostníka Viléma Povondru z Kroměříže«. To hlásá unikátní volební plakát do Říšské rady z roku 1907, který vyhrabal na půdě brněnský historik Pavel Paleček.

Oficiální plakát kroměřížského hrobníka pomlouvající T. G. Masaryka před volbami do Říšské rady by dnes neprošel ani náhodou. Nečestně se však bojuje stále. Proč tomu tak je? „Dodnes neumíme pochopit, proč lidé volili Gottwalda nebo tleskali nacistům. Ne proto, že by lidem dali najíst, ale proto, že dokázali v lidech vyvolat strach: komunisté z kapitalistů a Němci z Židů. Strašit se vždy vyplácí. A každý, kdo chce zmanipulovat voliče nebo své sousedy a kamarády, proto lidi straší,“ tvrdí historik Paleček.

Ke cti zdravého rozumu voličů ovšem slouží, že Masaryk do Říšské rady v roce 1907 nakonec po souboji s Povondrou prošel. A o 11 let později se stal i prvním československým prezidentem.

Říšská rada

Plakát hanící T. G. Masaryka souvisí s volbami do Říšské rady roku 1907. Voleni v nich byli členové Poslanecké sněmovny (dolní komory) celostátního parlamentu, Říšské rady. Šlo o historicky první volby v rakousko-uherském Předlitavsku podle rovného a všeobecného volebního práva. To však platilo jen pro muže starší 24 let! Předlitavsko neboli Rakousko byla jedna ze dvou částí Rakouska-Uherska.

Vilém Povondra, hrobník a knihkupec

Kdo byl onen soupeř Masaryka? Vyučený stolař a majitel pohřebního ústavu Pietas Vilém Povondra (1857–1923) koupil koncem roku 1888 v exekuční dražbě kroměřížskou Národní knihtiskárnu. Výrazně se angažoval v kulturním, profesním i politickém životě. Byl organizátorem a režisérem ochotnického divadla v Kroměříži, aktivně působil v moravských živnostenských korporacích.

Volte prdel, volte stehna

Drsnou přestřelku nabídly třeba československé parlamentní volby v roce 1946. Těsně po válce se na plakátech do sebe tvrdě pustili lidovci a komunisté. »Volte prdel, volte stehna, jen nevolte číslo 1 (1 byli komunisté, pozn. red.)«, křičely lidovecké inzeráty. Komunisté obratem odpověděli: »Volte voly, volte krávy, jen nevolte klerikály.« Nakonec uspěly obě strany, KSČ volby vyhrála s 31 %, lidovci byli třetí s 15,3 % hlasů.

Volby zabily i babičku Mary

A k volebnímu běsnění v českých zemích se váže i text Jana Wericha z dob Osvobozeného divadla v letech 1934–1937. V písničce Babička Mary veršuje: „Ledva v Praze kotvu vyhodila / pro babičku nastal hrozný čas / neboť každá strana hned tvrdila / že jí náleží babiččin hlas. Malá stejně jako velká strana psala / že bude mít o hlas víc / že ta druhá strana je nahraná / oni že maj hlas ze Štěchovic.“ A swingující Werich pak jen shrnuje: „A tu babičku, pro kterou válka s lidožrouty byla legrace, zabila volební agitace.“

VIDEO: Pohřeb TGM v Praze.

