Poslední potvrzený případ hygienici evidovali loni v listopadu, od té doby trvala padesátidenní doba, ve které se mohla nákaza ještě projevit. Jenže na konci prosince se pravděpodobně objevil další případ.

„Ještě to nemáme potvrzené, ale podle charakteristik případu je dost pravděpodobné, že to s naší epidemií bude souviset. Pokud by to tak bylo, padesátidenní lhůta se bude počítat znovu,“ uvedla vedoucí protiepidemického odboru brněnské pobočky jihomoravské hygienické stanice Radka Boháčová.

Podle ní lze předpokládat, že u některých nemocných se zřejmě neprojevují příznaky a od nich se nakazí další, kteří onemocní i s příznaky. „Proto se sem tam objevují jednotlivé případy. Vypadá to, že na sebe nenavazují, že jsou od sebe časově dost vzdáleny. Ale ten virus mezi lidmi pravděpodobně stále cirkuluje,“ vysvětlila Boháčová.

V Jihomoravském kraji se loni objevilo 80 případů žloutenky. Obvyklý počet je kolem 20 za rok, předloni jich však bylo kvůli počátku epidemie téměř 450. Nejvíce zasažené bylo v loňském roce Brno a jeho okolí, kde se objevily více než tři čtvrtiny případů.

Virus se vylučuje stolicí. Do těla vniká ústy při konzumaci potravin neumytýma rukama. Hygienici proto nabádají k umývání rukou teplou vodou a mýdlem po každé návštěvě toalety, po návratu z venku domů i před každým jídlem. Mezi příznaky nemoci patří zvýšená teplota, bolest svalů a kloubů, nevolnost a také zežloutnutí očního bělma a kůže.

