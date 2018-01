Čtyřčlenná volební komise, která v pátek až do večera procházela oddělení brněnské vazební věznice, rozzářila po otevření dveří cel nejedny mužské oči. Čtyři její členky na chvíli zpestřily zdejšímu osazenstvu nudné odpoledne.

„Na volby jsem se moc těšil,“ dušoval se Blesku muž středního věku poté, co vhodil obálku se svým favoritem do přenosné volební urny. Po necelé minutě se dveře cely opět zavřely a komise v doprovodu dozorců pokračovala po oddělení A1. A nebyla to žádná procházka růžovým sadem.

V brněnské věznici není volební místnost, hned dvě komise si tak musely svůj úkol doslova odšlapat. 17 oddělení, na každém zdolat až tři patra, průchod přes desítky zamřížovaných dveří. „Komise se u nás opravdu hodně nachodí. Poté si ještě sedneme a papírujeme, abychom zjistili přesný počet těch, kteří skutečně volili,“ podotkla mluvčí věznice Dana Krejčířová.

Z 517 „obyvatel“ věznice, kteří za zdmi věznice pobývají ve vazbě, detenčním ústavu nebo si už „kroutí“ svůj trest a měli právo volit, nakonec vhodila do přenosné volební urny hlas pro svého kandidáta necelá polovina – přesně 252. Dalších 76 komise odmítly. Třeba proto, že neměli v pořádku doklady.

„Při parlamentních volbách chtěl jeden zájemce volit bez průkazu totožnosti. Komisi místo toho nabídl svůj rybářský lístek. Jiný jí pro změnu vnucoval vojenskou knížku,“ přidala kuriozity z předchozích voleb mluvčí věznice.

Video: Prezidentské volby narušil v pátek incident, kdy polonahá aktivistka pokřikovala ve volební místnosti na Miloše Zemana

Celý záznam s titulky: Na Zemana vystartovala polonahá aktivistka a křičela, že je „prezident Putinova děvka". Zemana odvedla ochranka viditelně otřeseného. Jan Jedlička