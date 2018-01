Panna

Nevrháte se sice do ničeho nikterak expanzivně, ale to vám ve finále na radosti rozhodně neubírá. Váš vládce Merkur je vám od středy příznivě nakloněn a způsobuje, že jste nedostižní ve své nápaditosti a působivé komunikaci. Dokážete, co si umanete.