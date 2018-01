Před necelým půlrokem otevíralo Brno s velkou pompou první tuzemskou krytou tržnici zaměřenou výhradně na potraviny. Radnice do renovace budovy vložila 70 milionů korun. Nyní je součástí pěti budov, které magistrát nechá ocenit, aby je následně mohl s podnikatelem vyměnit!

Magistrát se přitom ani nenamáhal upozornit stávající provozovatele objektů na možnou směnu. „Je to pro mne novinka. Zatím nevím, co by to pro nás znamenalo, nebudu se proto k tomu zatím vyjadřovat,“ uvedl provozovatel tržnice Pavel Bartošek.

Zato na Špilberku 2, kde je veřejná zahrada, zamýšlená změna vyvolala zděšení. „To by lidé nemohli ani do zahrady a ke zvířatům?“ polekala informace ošetřovatele koz a koní.

Tuto pětici objektů chce brněnský magistrát vyměnit za nemovitosti podnikatele Libora Procházky. Hynek Zdeněk

Nejcennějším objektem určeným ke směně je Dům pánů z Kunštátu. Historický palác z 16. století je kulturní památkou a v současné domě se v něm nachází Dům umění města Brna. Trnout zřejmě začnou i úředníci na Dominikánském náměstí v čísle 3 a nájemci historického objektu ve Starobrněnské 14.

„Jsou to nemovitosti, na kterých proběhla v rámci koalice shoda,“ vysvětlil výběr staveb primátor Brna Petr Vokřál (58, ANO) s tím, že zpracování znaleckých posudků vyjde Brno na 550 tisíc korun.

„Současně s tím dnes podá společnost Brněnské komunikace již připravenou žádost o územní rozhodnutí pro modernizaci fotbalového stadionu a potřebného parkoviště u ulice Sportovní,“ doplnil náměstek primátora pro investice Richard Mrázek (44, ANO).

V čem je problém?

Brno pozemky u stadionu za Lužánkami sice vlastní, nicméně podnikatel Libor Procházka na nich legálně postavil garáže a tenisovou halu. Ty nyní stojí v cestě k vybudování fotbalového stadionu pro 30 tisíc diváků za dvě miliardy korun. Brno chtělo podnikatele vyplatit, ten ale peníze odmítl, žádá výhradně nemovitosti. Nabídlo mu proto několik nájemních domů, což ale tvrdě kritizovali tamní obyvatelé. Nyní proto město přišlo s touto nabídkou.