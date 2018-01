Dvě mraveniště mezi Chropyní a Věžkami čeká stěhování. Stojí totiž v cestě modernizaci tratě Brno – Přerov. Před zahájením prací tak železničáři nejprve přesunou miliony mravenečků do bezpečí.

To ale nejsou jediní živočichové, kteří kvůli stavebním pracím přijdou o domov a budou se muset zabydlet jinde. Podle rozhodnutí úřadů stavbaři z koryta Bečvy vyloví a přenesou jinam také škeble velevruba, piskoře pruhovaného nebo mníka jednovousého.

U Svodnice musejí postavit lávku s maximálně deseticentimetrovými schůdky pro žáby, přenést mlže a přesadit třeba i lilie zlatohlavé. Na trolejích mostu přes Moravu budou ve větru vlát fáborky, aby do drátů nenaráželi ptáci.

Bez toho modernizace trati, po které se budou řítit expresy až 200 km/h, nesmí vůbec začít! Rozšíření prvního úseku jednokolejky na dvojkolejnou trať již nicméně získalo kladný posudek EIA od ministerstva životního prostředí. „Jsme za to rádi, všechny podmínky splníme. Na práce najmeme akreditovaný biologický dozor,“ slíbila mluvčí SŽDC Kateřina Šubová.

Stavba za 28 miliard korun začne během tří let a hotovo bude kolem roku 2025. Projekt má však typický český zádrhel. Posledních 20 kilometrů do Brna se začne plánovat až poté, kdy se město, kraj a stát dohodnou na umístění nového hlavního nádraží. A tahle dohoda je i po 100 letech v nedohlednu.

Raketové zrychlení

Modernizace trati raketově zrychlí spojení Brna, Přerova a Ostravy. Železničáři počítají, že mezi Brnem a Přerovem potrvá jízda 30 minut, do Ostravy 77 minut. Nyní jezdí vlaky 80, resp. 140 minut.

Jak se stěhuje mraveniště?

Stěhování u Chropyně absolvují velcí mravenci rodu Formica. „Jsou to kolegové Ferdy od Ondřeje Sekory,“ pousmál se soudní znalec Mojmír Vlašín. Transfer mraveniště musí udělat firma, která má povolení od ministerstva životního prostředí. „Horní viditelná třetina mraveniště se nabere do pytlů, spodní dvě třetiny vybagrují a převezou do předem připraveného místa. Pak se obě části spojí. Pokud zůstanou zachovány komůrky, mravenci si už celé obydlí zase vyspraví a zprovozní,“ řekl Blesku Vlašín. Zásadní je, aby stěhování přežila mravenčí královna – pokud ne, mraveniště zanikne.

