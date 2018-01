Nikoliv k Petrovu, ale k řece, nebo chcete-li do míst dnešního dolního nádraží se má přesunout hlavní železniční nádraží Brna. Shodli se na tom v pondělí krajští radní. Tato varianta prý tolik nezatíží cestující. Do centra to budou mít jen přibližně o tři minuty cesty dále než dosud.

„Varianta v místech nákladového dolního nádraží je připravenější a jednodušší. Je projekčně dál a má oporu v územním plánu města,“ vysvětlil náměstek jihomoravského hejtmana Roman Hanák (33, ČSSD).

Jeho kolega Martin Maleček (49, Starostové pro jižní Moravu) přitom podotknul, že nevýhoda, kterou je horší dostupnost nádraží MHD a pěšky, je zanedbatelná. „Myslím, že dvě až čtyři minuty nejsou rozhodující,“ vysvětlil Maleček.

Důvodem přesunu brněnského nádraží je zvýšená poptávka po železniční dopravě související například s výstavbou nové trati do Přerova, elektrifikací trati do Veselí nad Moravou a zrychlením tratě ze Zastávky u Brna.

Investorem nového nádraží a přestavby brněnského železničního uzlu za více než 40 miliard bude stát. Kraj má pouze poradní hlas stejně jako Brno, které se dosud nevyjádřilo.

Stavět by mělo být možné nejdříve v roce 2026. Podle ředitele Kanceláře architekta města Brna Michala Sedláčka by to šlo však spíše za deset až 15 let vzhledem k tomu, že by se musela tato varianta zapracovat do nového územního plánu.

VIDEO: Hlavní nádraží Brna se má přesunout do míst dnešního dolního nádraží.