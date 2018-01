Střelec

Není vůbec divu, že vás naštve, začne-li si někdo vměšovat do vašeho soukromí. Vaše negativní reakce bude naprosto adekvátní, i když si to někdo nemyslí. Nenechte sebou manipulovat, bude dobře, když řeknete a uděláte přesně to, co cítíte a chcete.