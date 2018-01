Kozoroh

Drobná pozornost, kterou obdržíte od pohledné osoby opačného pohlaví, vás asi přivede do rozpaků. Možná to v nemyslí tak, jak to z vašeho pohledu vypadá. Proto si dejte pozor, abyste se nedostali do nějaké prekérní situace, a vyčkejte věcí příštích.