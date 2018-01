„Termín porodu jsem měla 31. prosince, takže jsme ho očekávali každý den. Na Silvestra jsem měla asi desetiminutové kontrakce, tak mě přítel Leoš (38) odvezl kolem půl deváté večer do porodnice,“ uvedla šťastná maminka chlapce, který měl při porodu 3 480 g a 52 centimetrů.

V porodnici to nejprve vypadalo, že porod není akutní. Zdravotníci proto poslali nastávajícího tatínka domů. „Pak se to ale rozjelo celkem rychle, a než se stačil vrátit, byl už Leo na světě,“ zářila Nociarová.

Prvním miminkem Jihomoravského kraje v roce 2018 je Leo Kratochvíl ze Zaječí. Narodil se 48 minut po půlnoci v břeclavské porodnici. Hynek Zdeněk

Doma bude na malého chlapce čekat sestřička Zoe (4). „Na jménu syna jsme se nemohli dlouho dohodnout, pokud by se narodila dcera, tam by to bylo snazší, jmenovala by se Mia,“ doplnila maminka prvního miminka letošního roku v Jihomoravském kraji.

Rodina už nyní další děti neplánuje.dodala šťastná maminka.