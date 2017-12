Sotva vyjdeme a na bezu spatříme Jidášovo ucho. „Roste v 90 % případů právě na bezu. Podle legendy se totiž Jidáš po své zradě Ježíše Krista měl oběsit právě na bezu a ke stromu mu mělo přirůst ucho. Houba na omak i tvarem ucho skutečně připomíná,“ poukázal Koplík na dofialova zabarvenou houbu.

Jidášovo ucho je drahou houbou, která se dováží letecky z Číny. „Používá se hlavně v pokrmech jihovýchodní kuchyně, tzv. číně. Snižuje hladinu cholesterolu a tlak,“ poukázal na přednosti houby předseda mykologického spolku v Ratíškovicích.

O kus dál najdeme penízovku sametonohou, která je označována za vánoční houbu. „Také ona snižuje hladinu cholesterolu a tlak. Je chuťově výborná a je v novém seznamu hub, které se mohou prodávat na trhu. Dá se použít do polévek, do smaženic i naložit do octu,“ popsal možnosti využití mykolog, podle kterého uchu ani penízovce mráz nevadí.

Na hlívu i se žebříkem

Na stromě nacházíme vzápětí i hlívu ústřičnou. Máme přitom štěstí, nachází se totiž sotva metr nad zemí. „Na tuto houbu si totiž člověk častokrát musí vzít žebřík. Roste na poraněných místech stromu, takže klidně i ve čtyřmetrové výšce,“ upozornil Koplík.

Hlíva ústřičná je chuťově výborná. Je součástí spousty léky, snižuje cholesterol a tlak. „Má podobnou konzistenci jako dršťky, dá se z ní proto udělat dršťková polévka, kterou si mohou dát i vegetariáni,“ zdůraznil uznávaný mykolog.

Naopak jen jako dekorace salátů může sloužit rosolovka mozkovitá. „Pokud je čerstvá, má oranžovou barvu a připomíná konzistencí mozek,“ vysvětlil pojmenování houby Koplík.

Na pařezu vzápětí vidíme, že vyrostla outkovka pestrá. „Je to tuhá houba, která se nejí. Po usušení se ale používá na čaj, sloužící jako podpůrný prostředek na zotavení organismu po chemoterapii, nebo proti zlatému stafylokoku.“

Každému nechutná

Při cestě nazpět ještě nacházíme čirůvku dvoubarvou. „Je známá jako skleněnka nebo mrazilka. Pokud není tak jako nyní přešlá mrazem, je jedlá, ale má specifickou chuť, která nemusí každému vyhovovat. Je proto vhodné ji zkombinovat s jinými houbami. Vhodná je na smaženici i do omáčky,“ dodal Koplík.

Recept na dršťkovu polévku z hlívy ústřičné (4 porce) podle mykologů z Ratíškovic:



Ingredience: 0,5 kg hlívy ústřičné, 0,5 dcl oleje, 2 střední cibule, 1 vrchovatá lžíce tmavé jíšky, 1 vrchovatá lžíce světlé jíšky, 1 kostka masoxu, 1 stroužek česneku, 2 vrchovaté kávové lžičky mleté papriky, 1 kávová lžička pálivé papriky, 1 kávová lžička pepře, sůl a vegeta podle chuti každého.



Postup: Na sádle orestujeme cibuli, přidáme dobře očištěnou a pokrájenou hlívu, sůl a pepř a podusíme, poté dáme stranou. Do jíšky přidáme mletou papriku, krátce orestujeme, přidáme masox, podušené houby, provaříme. Na závěr dochutíme pepřem, solí a rozetřeným česnekem. Podáváme s čerstvým chlebem, dobrou chuť.