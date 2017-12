Podnikatel Libor Purš a jeho kamarád, který si naopak přál zůstat v anonymitě, si pronajali několik stánků v centru města. Do městské kasy zaplatili statisíce korun, jenže teď neskrývají rozladění. Jejich objekty se staly cílem nájezdů zlodějů, kteří v noci vypáčili zámky a ukradli část tržeb převážně v mincích.

A nejen to. „Prodavačka přenášela hotovost ze stánku na Moravském náměstí do jiného. Na náměstí Svobody do ní strčil neznámý chlap a jeho komplic jí vytrhl příruční pokladnu s více než deseti tisíci,“ popsal naštvaný provozovatel odvrácenou tvář předvánočních trhů. Výhrady obou podnikatelů cílí na městskou část Brno-střed a městskou organizaci TIC Brno, která pronájmy organizovala.

„Vybrali miliony, ale o nějaké ochraně prodejních míst přes noc nemůže být ani řeč. Najali agenturu, ta nabrala důchodce a podle toho to vypadá. Když se někdo vloupal přes noc do stánku, zjistily to až ráno prodavačky. Že by třeba někdo procházel uličkami a kontroloval zámky, to nikoho nenapadne,“ zlobí se Purš.

Podle policejního mluvčího Pavla Švába uniformovaní policisté i kriminalisté v civilu procházejí místa, kde se trhy konají, nemohou však být všude a nepřetržitě. A nahrazovat ostrahu stánků. To se týká i hlídek městské policie. „Nám se podařilo před týdnem zadržet osmnáctiletého mladíka, který byl v doprovodu kompliců podezřelý z krádeže v jednom ze stánků. Případ jsem předali republikové policii,“ řekl mluvčí Pavel Šoba.

Blesk požádal o vyjádření také městskou organizaci TIC Brno, ředitelka je však na dovolené. „Náměstí Svobody i Dominikánské náměstí jsou každoročně a po celou dobu trvání trhů pod nepřetržitým dohledem ostrahy profesionální firmy vybranou TIC Brno na základě výběrového řízení," upozornila asistentka ředitelky Beata Bartošová s tím, že v noci a o víkendech je ostraha posílena.

Na náměstí Svobody došlo podle Bartošové jen ke dvěma pokusům o vloupání do stánků, kdy se mělo jednat o krádež osobních věcí a menší částky. „Zboží ani tržby odcizeny nebyly, stejně tak nedošlo k přepadení," uvedla asistentka ředitelky.

Účastníci trhů podle ní podpisem smlouvy akceptují mimo jiné fakt, že TIC nezajišťuje během projektu ostrahu stánků. Prodejce si ale může sjednat zvláštní ostrahu svého majetku. Ujednání mu nicméně ukládá v případě nepřítomnosti zabezpečit stánek tak, aby nebyl poškozen či jiným způsobem nevznikla škoda například krádeží a vloupáním. Třeba instalací akustického bezpečnostního systému.

To považuje Purš za absurdní. „Město nabídlo do pronájmu 64 stánků, za každý dostalo několik set tisíc korun, suma sumárum vydělalo kolem 20 milionů. Za tuto cenu by mohlo zajistit, aby se stánky a personál nestávaly hlavně v noci snadným terčem nájezdů nejrůznějších pobertů. A nikoliv nás ještě nutit, abychom si platili vlastní ochranku, nebo nakupovali bezpečnostní zařízení,“ rozčiluje se brněnský podnikatel.

V celé věci zřejmě půjde brzy do tuhého. Oba podnikatelé totiž avizují podání trestního oznámení na organizátory trhů. Důvod? Zmanipulované výběrové řízení při pronájmu stánků a špatné hospodaření s penězi města.