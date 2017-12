Tak to tady už dlouho nebylo. Hodinu před pátečním polednem obšancovala dopravní policie ve spolupráci se strážníky okolí brněnské DRFG Areny. Důvod byl prostý. Hokejová Kometa připravila vánoční dárek pro své fanoušky, mládež a bývalé legendy. Společně s A-týmem cestu speciálním vlakem do pražské O2 areny na prestižní večerní zápas se Spartou.

Stovkám řidičů se u haly na Křídlovické ulici naskytl výjimečný pohled. Několik lokomotiv přímo před hokejový stánek Komety nasoukalo 15 vagónů. Konec soupravy skončil až u křižovatky Vídeňská-Poříčí. Kdo vyfasoval kupé až v posledním voze, ušel od haly téměř půl kilometru.

Speciální mise. Strojvůdce Jan Umlášek se ujal řízení soupravy s 15 vagóny plných Komeťáků

Zkušený strojvůdce Milan Umlášek sledoval hemžení nadšených fanoušků v dresech a šálách se stroickým klidem." svěřil se Blesku s úsměvem

Jedna z průvodčích, Eva Burianová, prozradila, že vlak poveze více než tisíc pasažérů. „Dnes to bude ale jednoduší, jízdenky měla v kompetenci Kometa. Předpokládám, že černé pasažéry nevezeme,“ tvrdila průvodčí a dala i tip na výsledek. „Kometa vyhraje,“ tvrdila skálopevně.

První vůz za lokomotivou obsadili hráči Komety. „Je tu super nápad naložit do vlaku celou Kometu od hráčů přes legendy až po začínající prcky. Je to, jako by jela celá rodina,“ řekl útočník Martin Zaťovič.

Pár minut před polednem se ozval pronikavý zvuk píšťalky, celá souprava s policejním doprovodem se pohnula směrem k Dolnímu nádraží. Odsud modro-bílý Kometa expres vyrazil přesně ve 12.45 na Prahu. Do Libně dorazí v 15.10, poté už bude výsledek tradičně vypjatého mače v rukou obou týmů i hlasivek jejich fanoušků.

Brňané se vrátí domů stejným způsobem, tedy prostřednictvím Kometa expresu, na hlavní nádraží hodinu a půl po páteční půlnoci.

Neobvyklý výjev. Kometa expres odváží A-tým, klubové legendy, mládeř a fanoušky k zápasu se Spartou přímo od brněnské DRFG Areny