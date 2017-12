Odboráři šli na včerejší jednání s vedením brněnského dopravního podniku s tím, že chtějí měsíčně přidat 4,5 tisíce korun. Jinak hrozili, že 18. prosince vyhlásí stávkovou pohotovost.





„Takový požadavek je mimo ekonomickou realitu. Výsledkem každého jednání musí být kompromis, a to na obou stranách,“ komentoval návrh zvýšit řidičům mzdy o 3,5 tisíce korun ředitel firmy Miloš Havránek.

Odboráři po jednání s vedením podniku odvolali plánovanou stávkovou pohotovost. Zda návrh přijmou, ale ještě neřekli. „Musí ho projednat každá základní organizace zvlášť. Neměli jsme mandát návrh přijmout či odmítnout. Další schůzku jsme si naplánovali na 10. ledna, kdy si řekneme, zda návrh přijímáme, či nikoliv,“ vysvětlil předseda odborů Libor Weinstein.

Průměrný plat řidiče v Brně je po započítání bonusů a přesčasů přes 30,5 tisíce korun, bez nich je to zhruba 26 tisíc korun. Z 2700 zaměstnanců je zhruba 1 300 řidičů, přičemž jich zhruba 100 chybí do ideálního stavu. Současná kolektivní smlouva platí do konce roku, ale je v ní klauzule, že může platit až do konce dubna.

Řídit tramvaj není tak snadné, jak by se mohlo na první pohled zdát. Vozidlo totiž ze své dráhy nemůže uhnout ani o centimetr.