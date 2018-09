Kozoroh

Sílu a energii byste měli jednoznačně načerpat v přírodě. To je pro vás jediné prostředí, kde se nemusíte zabývat věcmi, které vám dělají vrásky na čele. Vypadá to, že je čas na nějakou životní změnu. Mohlo by jít o stěhování nebo o změnu profese.