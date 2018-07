Přístup do klenotnice střeží hned dvoje dveře. Místnost se zachovala do současnosti bez zásadních stavebních změn. Její účel se zřejmě během staletí neměnil. „Bylo tu schováno něco, co vyžadovalo bezpečnostní režim,“ zdůraznila historička umění Jana Severinová. O tom, že staří mniši byli připraveni dávná tajemství kláštera střežit za každou cenu, svědčí i dochovaný zbytek střílny u okna.

Klenotnice se stane součástí prohlídkové trasy zpřístupňující nejcennější prostory kláštera. Mniši v ní vystavili své mimořádně cenné obřadní předměty, kalichy, monstrance, svícny či biskupské mitry, používané před dávnými lety při mších.

Obrázky na zdi i otisk psí tlapky v podlaze

V klenotnici se dochovaly tajemné fragmenty kreseb uhlem na stěnách. Zachycují například věže neznámého hradu nebo ptáčka, možná ledňáčka. „Nejde o nějaké náhodné čmárání políra při dokončování omítek. Kresby tvořily řádnou výzdobu místnosti. Nevíme ovšem, kdy přesně vznikly,“ přiznala historička. Velkou kuriozitou je pak otisk psí tlapky v cihle zasazené do podlahy.

Klenotnice vydala svědectví o ničivém požáru

Prostor klenotnice je unikátní i ze stavebního a architektonického hlediska. „Čtvercový půdorys je za pomoci trompů, tedy zaklenutých výklenků v rozích, převeden do osmidílné žebrové klenby s kruhovým svorníkem ve vrcholu,“ upozornil památkář Martin Zedníček. Podobný prostor je v Čechách a na Moravě pouze v bazilice svatého Prokopa v Třebíči a v legendární Opatské kapli kláštera ve Zlaté Koruně.

Renovace místnosti, která stála 3,5 milionu korun, přinesla nové informace o historii Starobrněnského opatství. Stopy po sazích v omítce například dosvědčují, že rozsáhlý požár kláštera v roce 1605 byl natolik ničivý, že pronikl i do samotné klenotnice. Potvrdily to analýzy dřeva ze dveří a skříní, které pocházejí právě z doby požáru.

Jedním z opatů byl i Gregor Johann Mendel

Starobrněnský klášter cisterciaček vznikl ve 14. století z iniciativy královny vdovy Elišky Rejčky. Od josefínských reforem v klášteře sídlili augustiniáni. Jedním z opatů byl Gregor Johann Mendel, vědec a zakladatel světové genetiky. V části kláštera je proto nyní muzeum věnované jeho životu a dílu. Letos uplyne 200 let od jeho narození.

Kdy, kde a za kolik

* Klenotnice v muzeu Starobrněnského opatství, Mendelovo náměstí 1, Brno

* Úterý–neděle 10.00–17.00

* Dospělí 80 Kč, děti, studenti 60 Kč, rodinné 2 dospělí a 3 děti 260 Kč

* Každou poslední středu v měsíci volný vstup

* Během festivalového víkendu 20. až 22. července vstup zdarma