Panna

To, co vám řekne nebo napíše starý známý, neberte vážně. Není to berná mince, na které byste se měli otáčet. Dejte jen na to, co sami vidíte a prožíváte. Je třeba se zamyslet nad dalším životním putováním. Nějakou změnu by to pravděpodobně chtělo.