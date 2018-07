Váhy

Bude to u vás jako na houpačce. Vesmírní aktéři hrají přetahovanou, takže nebudete vědět, co zrovna teď udělat. Může vás ale bavit taktizování, a to zejména vůči osobě opačného pohlaví, s níž jste nyní často ve sporu a nechcete si nechat nic líbit.