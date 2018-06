„Na dobu první republiky, Elišku Junkovou, Masarykův okruh a také na závod 1000 mil vzpomeneme v první jízdě, kde návštěvníci uvidí speciály značek Bugatti, Invicta, Salmson, ale také tuzemské Aero, Jawa, Tatra, Wikov, Z. Druhá jízda bude patřit poválečným závodním vozům Aero Minor, Jiskra, Škoda, ale také populárním monopostům Tatra 607,“ řekl organizátor akce Karel Kupka.



Podle Kupky budou lákadlem i další kategorie. „Na dobu největší slávy závodu Mezi pavilony v šedesátých letech dá vzpomenout jízda formulí 3 včetně tehdy úspěšného továrního vozu Škoda F3 či vozů Drak Otto Buchbergera. Pokračování historie monopostů nabídne jízda formulí Metalex Škoda, Easter a Mondial z let 70. a 80,“ upřesnil Kupka.

Předvedou se i motorky

Na své si přijdou i příznivci motorek. „Z motocyklistů přivítáme esa naší závodní silnice Bohumila Stašu a Petera Baláže. Další mistr republiky Bedřich Fendrich oslaví právě v sobotu 75 let. Nebudou chybět ani další mistři Stanislav Klátil, Milan Dobiáš, Jiří Král, Pavel Vašíček, Jiří Mrkývka nebo František Vala. Miloš Sedlák a Honza Vaněček se předvedou na motocyklech. Z motocyklů se představí plejáda továrních závodních strojů převážně značky Jawa. Na trati uvidíme dva čtyřválce 350 typu 673,“ dodal pořadatel akce.



Závody začínají v sobotu 23. června od 9.30 a potrvají až do 18 hodin. Program bude pokračovat v neděli od 8.30 od 16.30. Jednodenní vstupné stojí 250 korun, děti od 6 do 15 let zaplatí 100 korun.