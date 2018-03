Rak

Na Bílou sobotu končí postní doba, takže si zas můžete dopřát, co hrdlo ráčí. Přesto se nepřejídejte, mohlo by se vám to vymstít. Zkuste nějaký aklimatizační program. Jupiter vás ostatně nabádá, abyste si vyšli na procházku bez rušivého doprovodu.