Rak

Nedostatek taktu u lidí, u nichž byste to nepředpokládali, se vás dotkne víc, než kdyby se s vámi do krve pohádal člověk, se kterým si nesednete dlouhodobě. Konečně se vám otevřou oči a nebude to hezká chvilka. Berte to ale tak, že nejde o život.