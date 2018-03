Film představuje příběh ženy, která dokáže skloubit hlubokou náboženskou víru s kritickým pohledem na ni. Million’s Poet není obyčejná talentová soutěž, ale něco jako Superstar, kterou hledá emirátská televize. Soutěžící z muslimských zemí nemusí zpívat ani tančit, ale recitují vlastní poezii.

Hissa se stala první ženou, která v soutěži postoupila do finále. Vysloužila si nadšené ovace, ale i výhrůžky smrtí. „Film s názvem Básnířka lze shlédnout ve čtvrtek 15. března od 18. hodin v Café Práh v galerii Vaňkovka. Slavnostní zahájení festivalu se ale bude konat až o půl hodin později v Sále Břetislava Bakaly,“ sděluje brněnský koordinátor festivalu Dan Petrucha. Festival trvá do 23. března a více se dozvíte ZDE

„Film Básnířka je sice prvním promítaným snímkem v Brně v rámci festivalu, oficiálním zahajovacím filmem je ale dokument Město duchů, který se promítá ve čtvrtek večer v Sále Břetislava Bakaly," vysvětuje Petrucha. Dokument Město duchů vypráví příběh syrských novinářů Hamúda a Hasana, kteří navzdory brutálním represím přinášejí okolnímu světu informace o situaci ve městě Rakka.

délka: 00:33 Video 720p 360p REKLAMA Festival Jeden svět se koná v Brně od 15. března a jeho předskokanem se stal Jarmark neziskových organizací. Markéta Malá

Novinkou letočního festivalu jsou projekce určené pro diváky s mentálním postižením či poruchami soustředění, ale také pro návštěvníky, kteří si u filmu chtějí odpočinout. „Projekce nemají obvyklé podmínky, které zná běžný návštěvník kina. Zvuk je ztlumen, sál více osvětlen, film běží bez titulků a úvodních trailerů,“ říká koordinátorka Jednoho světa Milena Poeta.

Festival Jeden svět letos slaví 20 let a koná se v 37 městech České republiky. V brněnské části festivalu se představí 47 českých a zahraničních dokumentů, které popisují osudy lidí z mnoha zemí. Poprvé byl tým rozšířen o odborníky s postižením. „Ti nám předali své osobní zkušenosti a naučili nás, co to znamená, když je kino univerzálně přístupné,” tvrdí Poeta.

Předskokanem festivalu v Brně se stal Jarmark neziskových organizací. „Koná se už pošesté, a to tradičně v atriu Fakulty sociálních studií. Letos se ho účastní 33 různých organizací,“ říká spoluorganizátorka Dana Krnáčová.

„Jarmark při festivalu je skvělá příležitost. Na jednom místě se sejde řada organizací a já si nemusím složitě vybírat a obcházet jednotlivé neziskovky nebo hledat na internetu,“ svěřuje se jeden ze zájemců o dobrovolnickou činnost Patrik Salát, který studuje historii a portugalštinu na Filozofické fakultě MU v Brně.