Nejvýznamnější buddhistický svátek se Vietnamci, kteří žijí v České republice, snaží slavit tradičně. Rodiny se navštěvují, pojídají speciální pokrmy a děti dostávají místo dárků penízky. První člověk, který vkročí do domu na lunární Nový rok, přinese buď celoroční štěstí, nebo smutek.

Nový rok má podobně jako naše Velikonoce pohyblivé datum. „Buddhistický Nový rok se ve Vietnamu slaví mezi 21. lednem a 20. únorem. Letos připadl až na konec tohoto období, 16. února,“ vysvětluje Nguyen Chung (59) a dodává, že pracující ve Vietnamu dostanou na oslavy svátku deset dní volna. V Brně pochopitelně žádné prázdniny nemají.

Také pro Vietnamce jako by platilo přísloví »Jak na Nový rok, tak po celý rok«. „Je nevhodné se hádat nebo se jakkoliv jinak špatně chovat. Také se nesmí uklízet, protože štěstí a majetek se tak odnesou z domu pryč,“ vysvětluje Chung, který se dlouho živil podnikáním v oblasti pojišťovnictví a občerstvení, nyní působí jako překladatel.

Podle tradice je pro Vietnamce velmi důležitá první návštěva Nového roku. První, kdo vkročí do domu, přinese v příštím roce buď radost, nebo neštěstí. „Vítán je hlavně úspěšný člověk, zdravý, majetný a inteligentní. Když vejde do domu, Vietnamci věří, že přinese blaženost do příštího roku. Naopak nemocný člověk nebo ten, komu nedávno umřel někdo blízký, přináší smůlu,“ vysvětluje Chung.

Vietnamci slaví snad všechno

Když ještě Chung žil ve Vietnamu, oslavy Nového roku trvaly měsíc. V současné době se slaví kratší dobu. „Vietnamci mají všechny svátky rádi. Den matek, Den dětí, Vánoce, Velikonoce, i třeba muslimské svátky. My slavíme všechno, důvod se vždycky najde, rádi tančíme a bavíme se s přáteli a s rodinou,“ směje se Nguyen.

Tradičním jídlem, které se připravuje v rámci oslav lunárního Nového roku, je kohout a rýžový koláč. „Koláč je obalený v marantovitém listu. Skládá se z lepkavé rýže, uvnitř je hrachová náplň a vepřové maso. To vše se zabalí do listu, a pak se povaří zhruba šest až osm hodin,“ vysvětluje studentka Tami (23) a dodává, že koláč musí být na stole každé rodiny v rámci oslav Nového lunárního roku.

Tami se narodila v Brně, kde také žije. „Vietnamský Nový rok slavíme doma v Brně vždy v šest hodin večer, protože v tu dobu je ve Vietnamu půlnoc. Celá rodina se pomodlíme u oltáře a uctíváme předky. Na oltář dáváme rýžový koláček a zapálíme vonné tyčinky. Pak následuje večeře, nedáváme si dárky, ale malé děti dostanou penízky. Mají to rádi, ani já nepohrdnu, je to tradice,“ vysvětluje Tami.

Někteří Vietnamci slaví tradiční buddhistický lunární Nový rok, ale i křesťanské Vánoce. „Já Vánoce slavím každý rok. Když byly děti malé, vždy jsem jim tajně v obýváku nastavil budík. Když zazvonil, věřily, že přišel Ježíšek. Byly šťastné a vzrušeně trhaly balicí papír,“ vzpomíná Nguyen Chung.

Vánoce ale v České republice slaví jen některé vietnamské rodiny. „Mají stromeček, dárky se dávají spíše jen malým dětem. Je typické se na Vánoce navštěvovat a setkávat s lidmi, se kterými jsme se dlouho neviděli. Někdo připravuje i štědrovečerní večeři. My doma místo brambor například jíme s kaprem rýži,“ vysvětluje Tami.