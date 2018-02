„Naše expozice se nezabývá politikou. Chceme lidem přiblížit, čím se jezdilo, jak se žilo a co obnášel nákup auta,“ vysvětlila nejnovější počin muzea kurátorka Sylvie Zouharová Dyková.

EMA šla k ledu

Nechybějí ani rarity v podobě prototypů, které zamířily z projekcí a dílen po verdiktu mocných k ledu. Takový osud potkal třeba elektroautomobil EMA či Škodu 720, která měla coby nástupce »embéček« v 70. letech konkurovat západním bourákům.

Pohled do expozice Pozor,zákruta, kterou může veřejnost navštívit v Technickém muzeu v Brně.

Vůbec první československý elektroautomobil EMA vyvíjel v Brně Výzkumný ústav elektrických strojů točivých společně s VUT.

Na dvou i čtyřkolové exponáty není dovoleno sahat, musejí totiž vydržet i dalším generacím! Expozici doprovázejí velkoplošné snímky mapující životní styl spojený s dobovými automobily a motocykly od 50. let minulého století. Jejich autorem je fotograf a horolezec Vilém Heckel (1918-1970).

Expozice Pozor, zákruta

Technické muzeum v Brně, Purkyňova 105

Otevřeno: úterý až pátek: 9 až 17 h, víken 10 až 18 h

Vstupné: základní 130 Kč, zlevněné 70 (děti do 6 let, studenti a učni, senioři 60+, ZTP), rodinné 320 Kč (2 dospělí+1-3 děti od 6 do 15 let)

Kurátorka výstavy Sylvie Zouharová Dyková