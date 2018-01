Ve vietnamské kultuře se rodina alespoň jednou za den sejde u stolu, nejčastěji u večeře. „V naší kultuře existuje mnoho pravidel stolování. Vietnamci jsou komunitní národ. Při velkém počtu strávníků se tradičně sedí na zemi v tureckém sedu. Na stole či na zemi jsou všechny chody připravené současně. Nemáme svůj talíř s jídlem, jídlo sdílíme a nabíráme si porce do misek,“ prozradila lektorka kurzu Tami Le.

Nejlepší kousek jídla se nabízí nejstarším, například babičce. „Při jídle se nesmí gestikulovat hůlkami či jinak s nimi mávat ve vzduchu, je to velmi neslušné. Ani zapichovat hůlky do misky rýže. To přináší to smůlu. Zapíchnuté hůlky totiž symbolizují smrt,“ tvrdí Tami Le.

Vietnamci naopak za neslušné nepovažují krkání a mlaskání. „Tím strávník ukazuje, že je jídlo připraveno výborně a že si je vychutnává,“ říká lektorka a dodává, že i házení kostí na zem je projevem, že dotyčnému chutná.

„Kurz mi nadělila manželka pod stromeček. Rád vařím a už jsem byl na kurzu mořských plodů. Vietnamská kuchyně mi moc chutná. Polévka Pho Bo je vynikající. Trochu mi připomíná vánoční rybí polévku,“ svěřil se jeden ze studentů kurzu Marek Felkl.

„Specifické pro vietnamskou kuchyni je propojování jednotlivých chutí, kyselé, sladké, ostré. Bylinky jsou úžasné. Když smícháte thajskou bazalku s jahodami a uděláte zmrzlinu, nádhera. Vynikající je i jasmínová rýže připravená v rýžovaru. Vtipné je, že smrdí jako čerstvě umytý pes,“ usmívá se lektor Kulineru Pavel Vajgl.