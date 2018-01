Rak

Co nejdříve vyřešte vše, co je ve vašem životě dořešit třeba, zejména vztahy, smlouvy a dohody. Dbejte na svůj zdravotní stav, nepřeceňujte své síly. Víkend přinese témata zdraví a zdravého životního stylu. Do života vám může vstoupit nový partner.