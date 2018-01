Zahradu tvoří 110 prostorných voliér, k vidění je asi 200 opeřenců v 51 druzích. Značnou část tvoří jihoameričtí papoušci, ale také papoušci z Austrálie či Afriky. Na přelomu roku se vylíhla trojice papoušků šedých – žako. „Ti jsou typičtí tím, jak snadno napodobují slova. Máme tu jeden pár, který dříve pobýval v rodině, a ti jsou opravdu velmi zdatní a baví tím i návštěvníky,“ uvedla ředitelka zahrady Hana Škrháková.

Zhruba ve stejné době se v zoo vylíhla i tři mláďata papoušků senegalských, o něco později i čtyři mláďata amazónků bělobřichých. V současné době hnízdí také velká ara araruna a dá se očekávat, že mláďata by se mohla vylíhnout ještě do začátku letošní sezony. Otevření je v plánu 1. března.

V zoo se daří například i šesti párům papoušíčků, což je jeden z nejmenších druhů papoušků na světě dosahující velikosti asi osmi centimetrů. Jen od listopadu se podle ředitelky vylíhlo 15 mláďat.

Loni v srpnu se zařízení podařil odchov vzácného amazoňana nádherného. Zeleně a červeně zbarvený papoušek z Jižní Ameriky dorůstá délky kolem 30 centimetrů a hmotnosti do 300 gramů. V evropských chovech se do 80. let minulého století téměř nevyskytoval, i poté zůstal vzácný, a to i kvůli mezinárodní ochraně, povinné registraci a dalším úředním procedurám.

Zoo je vzdálená asi 25 kilometrů od Brna, vznikla jako první papouščí zahrada v ČR v létě 2011.

