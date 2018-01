Štír

Počítejte s tím, že dneska budete nuceni změnit naplánovaný program. Jestli nejste schopni okamžité improvizace, bude to problém. Podařit by se vám to mohlo s pomocí Pluta, který je na vaší straně. Smiřte se ovšem s tím, že malé resty vám zůstanou.