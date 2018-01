Inspirací pro nevěsty byly několik hodin trvající přehlídky svatebních šatů. „Současným trendem v oblasti svatebních toalet jsou šaty extrémně vykreslující křivky, odhalující často velkou plochu kůže, komplikované výšivky a záplavy perel,“ prozradila organizátorka akce Iva Vinkler.

Na veletrh zavítala i herečka Nikol Moravcová. Ta se bude za půl roku vdávat, a proto zjišťovala, jaké jsou novinky v oblasti módy, účesů a svatebních cukrovinek. „Vybrat šaty je těžké, i když mám představu. Zajímám se ale například i o kytice nebo dorty. Myslím, že toho tady dnes hodně vyřeším,“ svěřila se moderátorka.

Eva Decastelo, která přehlídku svatební šatů a spodního prádla moderovala, v zákulisí vtipně okomentovala, jak strávila svůj vlastní svatební den. „Já jsem se vdávala v devátém měsíci těhotenství, pak jsem si dala polívku, a ve dvě hodiny jsem si šla lehnout,“ usmívala se.

„Novinkou letošního roku je stylizace veletrhu do pokojíčků. V pokojíčku ONA najdete svatební šaty, prádlo, obuv, líčení i česání, v pokojíčku ON má zase své království muž, a to včetně holičství, rulety a ochutnávky rumu,“ prozradila Vinkler.

Tematika »pokojíků« měla také upozornit na dobročinný projekt výzdoby dětské nemocnice v Brně. Výtěžek z tomboly svatebního veletrhu byl věnován právě na zkrášlení nemocničních pokojů, které organizuje neziskový spolek Solnička.

„Tímto projektem chceme alespoň trošku zpříjemnit dětem v nemocnici jejich pobyty tam. Začali jsme na infekčním oddělení a nyní dokončujeme opravy na oční klinice brněnské dětské nemocnice a chystáme se na úpravy neurologie,“ řekla ředitelka spolku Alena Bradáčová.