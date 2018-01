V roli mladíka z Brooklynu, kterého v legendárním filmu ztvárnil John Travolta, budou na scéně alternovat Marco Salvadori a Kristian Pekar. Oba prý s hudbou legendárních Bee Gees problém nemají, právě naopak. „Když jsme jezdili s rodiči autem, často mi pouštěli právě tuto muziku. Takže jsem jejich hity znal,“ svěřil se Kristian Pekar.

Stěžejní ženskou roli Stephanie Mangano alternují hned tři členky souboru – Kristýna Daňhelová, Světlana Janotová a Ivana Vaňková. „Můj šálek Bee Gees nebyli, to se přiznám. Ale jejich aranže v muzikálu mě nadchly. A budou se líbit určitě všem,“ řekla s úsměvem Kristýna Daňhelová, která alternuje navíc i v roli Glorie.

„Je to příběh mladých lidí, kteří jsou opakovaně stavění do situace rozhodnutí, co se svým životem, jak se mají zachovat na křižovatce,“ podtrhl Moša. Důležitým motivem a symbolem je most, který spojuje drsný Brooklyn s bohatším Manhattanem. Jeho oblouky budou součástí 60 metrů dlouhé scény mimo jiné se svítící podlahou a typickými lesklými disko koulemi.

Moša zvládl i slovník teenagerů

Režisér a šéf divadla přiznal, že se při překladu McBrydeho verze z roku 2013 zapotil s květnatou mluvou postav amerických teenagerů. „Oni prostě hovořili tak, jak jim zobák narostl. Musel jsem se s tím poprat, protože při detailním přepisu originálu bych se nedostal z fuck slovníku,“ poznamenal Moša.

Muzikál klade značné nároky na pěvecké schopnosti herců, kteří navíc musí divákům předvést »taneční extraligu«. Velký díl zodpovědnosti ponese třicetičlenný orchestr s dirigentem Tomášem Küfhaberem.

„Udělat zásah do Bee Gees, to je velká výzva a zodpovědnost. Ohlasy na vzniklá aranžmá jsou pozitivní, takže se snad vydařila. Celkový zvuk ponesou rytmika, sedmičlenná dechová sekce a dvacetičlenná sekce smyčců,“ prozradil dirigent.

Na brněnské inscenaci pracovali choreograf Igor Barberić, scénograf Christoph Weyers a kostýmní výtvarnice Andrea Kučerová. Se stejným týmem uvedl Moša Horečku sobotní noci už v létě 2017 ve švýcarském Walenstadtu.

Městské divadlo uvede muzikál v Mošově českém překladu. Písňové texty ovšem zůstávají v anglickém originále.

VIDEO: Brněnská divadla táhnou. Zájem byl i o podzimní prohlídku v rámci Noci divadel.

délka: 00:24 Video 720p 360p REKLAMA Noc divadel Markéta Malá