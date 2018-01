Panna

Nezáleží na tom, kolik je vám let, jste-li nezadaní, vdané nebo ženatí, Venušiny šípy lásky mají zacíleno na každého. Mezi nejintenzivnější dny patří právě tyto. Je vhodné neuzavírat se do samoty, ale naopak vyrazit ven a využít toho, co se nabízí.