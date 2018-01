Zpět

Zní to jako z pohádky. Loni v srpnu se po 14 letech vrátili do brněnské zoo lvi konžstí. Lolek (2) přicestoval do Brna z polského Gdaňsku, Kiva (5) narozená v Portugalsku z Ústí nad Labem. Lvi v sobě našli zalíbení okamžitě a hned první den se spářili. Zoo nyní představila jejich mláďata, která se narodila den před Silvestrem.