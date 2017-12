Dvouletá lední medvědice Noria se z brněnské zoo do šesti měsíců přestěhuje do Rostocku v Německu. Chovatelé doufají, že odchová mláďata. Zatím si zvyká na to, že už není se svou matkou.

Lední medvědi jsou zařazeni do záchovného programu pro případ hrozby vyhynutí medvědů ve volné přírodě. „V rostocké zoo by mohla mít Noria vlastní mláďata, a pomoci tak programu,“ řekla mluvčí zahrady Gabriela Tomíčková. Medvědice by se časem do Brna mohla zase vrátit.

Norinka je v současné době přestěhovaná do odstavného výběhu vedle hlavní expozice. „Prvním krokem k osamostatnění Norii je odstav, který je v životě mláděte vždy velmi bolestným obdobím. Abychom jí situaci trochu usnadnili, rozhodli jsme se pro postup, který jí umožní první týdny bez matky prožít ve známém prostředí a v péči chovatelů, kteří se o ni od malička starají,“ uvedl ředitel zoo Martin Hovorka.

Coru zase čekají námluvy

Noria je ve výběhu, který během jejího dospívání využíval samec Umca. Toho čekají nové námluvy se samicí Corou, podle mluvčí by medvědice mohla mít další mláďata.

Lední medvědi jsou zařazeni do Evropského záchovného programu, jehož cílem je vytvořit populaci medvědů jako zálohu pro případ, že by se situace v přírodě zhoršila a hrozilo by vyhynutí druhu. Noria by tím, že domovskou zoo opustí, mohla do programu vlastními mláďaty přispět.

„O umístění mladých medvědů rozhoduje koordinátor spolu s komisí odborníků. To jejich úkolem je vybrat pro Noriu vhodný domov a partnera. Naším úkolem je Norinku na stěhování co nejlépe připravit,“ uvedla kurátorka savců Dorota Gremlicová.

V Rostocku v současné době budují pro lední medvědy novou expozici. Dokončení stavby je plánováno v průběhu prvních šesti měsíců roku 2018.

VIDEO: Lední medvědice Noria si užila hraní se sudem.

Lední medvědice Noria si na oslavě narozenin nejvíc užila hraní se sudem. Zoo Brno