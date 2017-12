„Betlém je každý rok v podstatě stejný, ale snažíme se vždy vymyslet nějakou novinku. Letos to je drobná farní aktivita. V každé rodině bude Ježíšek s Josefem a Marií jeden den,“ řekl farář na Petrově Tomáš Koumal a dodal: „Rodině poslouží k tomu, aby se sešla s příbuznými či sousedy, malinko se pomodlili a rozsvítili svíčku. Krásně to farnost propojí a Ježíška položíme do jesliček při odpolední bohoslužbě na Štědrý den. A děti uvidí, že je to jejich Ježíšek, kterého měly doma.“

Betlém pro Petrov vytvořil začátkem 50. let minulého století řezbář Heřman Kotrba. Zvláštní je tím, že nevyřezával jednotlivé figury, ale sousoší, jako jsou pastýři či tři králové. Dohromady má betlém zhruba 30 figur lidí a zvířat. K vidění bude v katedrále až do Hromnic, tedy do 2. února.

Na příští rok farnost plánuje opravu domku betlému, který je po více než 60 letech v nepříliš dobrém stavu. „Figury máme uložené tak, aby se jim nic nestalo a děláme jen běžnou údržbu,“ popsal Koumal.

V betlému vidí symboliku, vznikl totiž v době nejtvrdšího útlaku a pronásledování církve v tehdejším Československu. „Betlémy vznikaly často právě v době útlaku, kdy nebylo možné víru vyjádřit navenek, proto má v Čechách a na Moravě betlémářství silnou tradici a není vždy svázáno jen s kostelem. Hodně lidí si dělalo betlémy doma,“ řekl Koumal.

