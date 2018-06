Brněnský kontroverzní orloj vypouští skleněnky každý den v 11 hodin, tedy v době, kdy lstí přemohli obránci města obléhaní Švédy. Oblíbeným suvenýrem byly nedávno třeba ty, které padaly z časostroje s motivem hokejové Komety po zisku jejich domácího titulu.

Někteří lidé se je dokonce snaží získat i pomocí speciálních mechanismů či pastiček. Kulička ale může vypadnout z kteréhokoliv ze čtyř otvorů. V poslední době však docházelo při jejich vydávání k častějším poruchám.

Mnozí turisté včera od orloje odcházeli zklamáni. „Nevím, proč to neděláte v noci,“ láteřila jedna z nich.

„Je nutné vyměnit servopohony i skleněné díly ukazující čas,“ vysvětlil Tomáš Pivec, vedoucí odboru kolektory městské organizace Technické sítě, která zařízení provozuje.

Kuličky místo vajíček

V rámci generálky byl opraven nejdříve uvolněný díl žulového schodu, poté se zrekonstruovaly některé komponenty a také se vyměnily skleněné prvky horních prstenců (hodinovka, minutovka, vteřinovka), které jsou po 8 letech chodu stroje již zanesené nečistotami a opotřebeny počasím.

„Tak to jsem sem šla dnes zbytečně,“ posteskla si jedna z obdivovatelek brněnského orloje. „Kuliček mám doma už hodně přes sto. Dávám si je do plat od vajíček, ale sbírám už jen různé motivy, případně je vyměňuji. Občas tady musím stát u jednoho z otvorů a čekat, zda kulička vypadne zrovna mně, už o půl jedenácté. Chce to mít ovšem i ostré lokty, protože na jedenáctou hodinu se sem dere kdekdo. Jednu rukou tak mám u otvoru, druhou se chráním před jinými zájemci.“

Sběratelé ale mohou být klidní, oprava by měla být hotova během úterý, ve středu by měl orloj už zase kuličky vypouštět…

