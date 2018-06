Část automatů by se měla do konce prázdnin objevit v historickém centru, kde od 1. září začne platit rezidentní parkování. V budoucnu může město instalovat až 600 automatů, rozhodne se ale podle zájmu městských částí o připojení k rezidentnímu parkování.

Město předpokládá, že z parkování ročně získá desítky milionů korun. Třetinu poskytne městským částem a zbytek využije samo. Primátorův náměstek Richard Mrázek (ANO) uvedl, že peníze půjdou znovu na dopravu, například na zvyšování počtu parkovacích míst.

Do centra jen lidé, kteří tu bydlí

Od září spustí Brno projekt rezidentního parkování pro historické jádro města. Vymezují ho ulice Husova, Nádražní, Benešova, Koliště, Moravské a Žerotínovo náměstí. Vjezd bude povolen pouze rezidentům, tedy lidem s trvalým bydlištěm. Ročně za to zaplatí 600 korun.

Dále se tam dostanou abonenti, tedy podnikatelé, kteří tam mají provozovnu. Ročně zaplatí 6 000 korun. Ostatní lidé budou parkovat v parkovacích domech, na okraji historického centra nebo na vymezených místech. První půlhodina bude zdarma, další hodina za 40 korun.

Hodina za 60 korun

Nyní je v místě cena 60 korun za hodinu, aby město vytlačilo auta z ulic do parkovacích domů a postupně vznikal prostor pro rezidenty. Objevily se však problémy kvůli automatům na mince, protože za několik hodin parkování museli mít lidé stovky korun v mnoha mincích a strávili jejich vhazováním do automatu spoustu času. Usnadnit to mají nové automaty umožňující platbu bankovkami nebo platební kartou.

Od listopadu se rezidentní parkování rozšíří do prostoru mezi ulice Traubova, Drobného, Pionýrská, Kotlářská a Údolní. Návštěvníci budou mít půl hodiny zdarma, každá další hodina je vyjde na 20 korun.

Podle Mrázka bude Brno pořizovat další automaty na platbu bankovkami nebo kartou v závislosti na tom, jak se městské části budou připojovat k systému rezidentního parkování. Ceny pro rezidenty a abonenty si určí vždy městská část, magistrát k tomu dal cenové rozmezí.