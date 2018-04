Otevřený dopis chtějí Zelení předat ministrovi v úterý. „Pokud chystaná varianta bude přece jen prosazena, měl by to přezkoumat Nejvyšší kontrolní úřad,“ sdělil člen vedení Zelených Jenda Perla.

Strana podle něj ministra v dopise vyzývá, »aby plnil svoji roli řádného hospodáře v otázce umístění nového brněnského nádraží a nepodpořil jednu z nejhůře ekonomicky hodnocených variant, jak vychází z jimi hrazené studie proveditelnosti«.

V případě, že by centrální komise ministerstva přesto doporučila ministrovi a vládě navrhovanou variantu, »přichází v úvahu důkladné přezkoumání rozhodnutí příslušnými kontrolními orgány«, dodal Perla.

Navrhovaná varianta počítá s přesunem brněnského hlavního nádraží do míst nynějšího nákladového dolního nádraží a zároveň s vybudováním podzemní dvojkolejné železnice spojující sever a jih města.

Investice do nového nádraží včetně podzemní stanice mají dosáhnout 45,4 miliardy korun bez DPH, další tři varianty jsou v řádu miliard levnější. Podzemní železnice může podle odhadů stát až 20 miliard korun.

Přesun nádraží v navrhované variantě v únoru schválilo přes odpor Zelených brněnské zastupitelstvo a v březnu Řídicí výbor Železničního uzlu Brno, který byl ustaven ministrem dopravy.

Zároveň ale odmítl financovat podzemní železnici ze Státního fondu dopravní infrastruktury, který má vypracovat studii proveditelnosti podzemní železnice. Stanovisko výboru je podkladem pro vládu, která by měla rozhodnout do poloviny roku.

Diskuse o přesunu nádraží se vedou v Brně téměř 100 let, naléhavým tématem se modernizace stala kvůli nárůstu železniční dopravy. Podle odhadů by se nové nádraží mohlo stavět šest let.

VIDEO: Brno stále neví, kde bude mít nádraží. Kraj i Brno odsouhlasilo variantu přesunu k řece, proti ní se ale stále bouří Zelení. Poslední slovo bude mít vláda.

délka: 00:39 Video 720p 360p REKLAMA Brno stále neví, kde bude mít nádraží Youtube / Statutární město Brno