Základy pro věž vznikly už loni na podzim. Samotná montáž ale začala až nyní, kdy to dovolilo počasí. „Věž by měla být zkolaudovaná v září, kdy by měla začít fungovat. Jejím správcem bude městská policie,“ uvedl mluvčí břeclavské radnice Jiří Holobrádek.

Podle něj bude věž na kola sedmou v České republice. „Budeme jednat s Českými drahami o tom, že by držitelé In-karty měli parkování zdarma. Poplatek bude jinak pětikoruna za 24 hodin,“ dodal Holobrádek.

Cyklisté budou mít k dispozici i klasické stojany na kola, které budou před výpravní budovou a za parkovištěm u pošty. Stavbu cyklověže pokryje z velké části dotace od státu. „Činí 10,7 milionu korun. V těsné blízkosti vznikne i WC a čekárna pro cestující, kteří využívají autobusové nádraží,“ dodal mluvčí.

Zájemci o místo v parkovacím domě budou moct přijet na kole, bezpečně ho zaparkovat a vydat se například do práce vlakem nebo autobusem. Člověk po zaplacení jízdného vloží kolo do domu dveří, automat kolo uskladní a o vše se postará. Když majitel vloží zpátky lístek, automat mu zase jeho kolo vydá.

