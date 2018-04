Kozoroh

S černým humorem dnes opatrně, mohli byste narazit na člověka, který nehraje na apríla, ale slaví Boží hod. Rovněž neflirtujte s někým, o kom nevíte, jestli to přijme. Případné odmítnutí by nemuselo být nenápadné, mohla by z toho taky být ostuda.