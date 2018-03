„Pokud by se jednalo o lyžařskou halu, jaká funguje například v německém Düsseldorfu, její výstavbu bychom soukromému investorovi zřejmě schválili. V případě vybudování zamýšlené sjezdovky by ale bylo nutné řešit například i směny pozemků, neboť ty nejsou ve vlastnictví města,“ vysvětlil radní Jaroslav Suchý (47, KDU – ČSL).



Radnice si naopak od umělé lyžařské haly hodně slibuje. „Došlo by k rozšíření nabídky sportovních a volnočasových aktivit pro obyvatele města Brna. Bylo by i výhodné, že vybudování sportoviště by nezatížilo rozpočet města a investor by byl zároveň i provozovatelem tohoto areálu,“ zdůvodnil Suchý.

Sjezdovku chtěl vybudovat soukromý investor na svahu kopce Chochola. Měřit měla 540 metrů s převýšením 120 metrů. Investor počítal také s letním využitím například pro travní lyžování, horská kola, fourcross nebo pro terénní minikáry.



VIDEO: Lyžařské areály nesou někdy i nečekaná rizika. Takto se například nedávno splašila lanovka v Gruzii.