Režisér Ševčík do svého nového snímku obsadil Karla Rodena i zahraniční hvězdy. Představí se Carice van Houtenovou známá ze seriálu Hra o trůny, švédská herečka Hanna Alströmová zase hrála například v britské špionážní komedie Kingsman.

Premiéru Skleněného pokoje zatím filmaři plánují na jaro 2019. Vilu včetně zahrady obsadí v několika termínových blocích, kdy bude památka zcela uzavřená pro veřejnost. Jednotlivé etapy potrvají od 1. do 17. března, od 11. do 18. června a poté od 1. do 16. července. O případném otevření vily pro veřejnost budou provozovatelé vily informovat na webových stránkách a facebookovém profilu.

Kniha Skleněný pokoj získala v roce 2009 nominaci na prestižní Man Bookerovu cenu. V Brně na jejím základě vznikla také divadelní hra, kterou před třemi lety nasadilo na repertoár Městské divadlo.

Britský spisovatel Mawer se volně inspiroval právě historií funkcionalistické vily, jediné české památky moderní architektury zapsané na seznamu světového dědictví UNESCO. Hlavní dějovou linii tvoří fiktivní milostný příběh, který se odehrává v Brně, především pak ve vile pojmenované v knize i filmu Landauer.

Historie vily

Vilu manželů Grety a Fritze Tugendhatových z let 1929 a 1930 projektoval proslulý Ludwig Mies van der Rohe. V letech 2010 až 2012 vila prodělala památkovou obnovu, vrátila se do podoby z 30. let minulého století. V interiéru jsou přesné repliky původního mobiliáře. Prosklená stěna vily poskytuje výhled do zahrady a na město.

VIDEO: Tady Klaus s Mečiarem rozdělili Československo. Vila Tugendhat z dronu.

délka: 00:58 Video 1080p 720p 480p 360p 240p <p><span>Podívejte se na letní záběry vily manželů Grety a Fritze Tugendhatových z let 1929–1930, navržené architektem Ludwigem Miesem van der Rohe, vila Tugendhat je instalovanou památkou moderní architektury. Jako jediná památka moderní architektury v České republice je zapsána na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. <span>Ve vile Tugendhat probíhala v srpnu 1992 jednání o rozdělení Československa mezi tehdejším premiérem České republiky Václavem Klausem a Slovenské republiky Vladimérem Mečiarem. U kulatého stolu ve vile Tugendhat byla také podepsána smlouva o rozdělení státu.</span></span></p> REKLAMA Tady Klaus s Mečiarem rozdělili Československo. Vila Tugendhat z dronu David Malík, Matěj Šrám