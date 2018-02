Panna

V partnerství se nehlídejte ani neanalyzujte, co jste přesně komu řekli. Vyčerpá vás to a nikomu to nepřinese užitek. Žijte klidně uprostřed nezvladatelného chaosu a neřešte jej. Časem pomine sám od sebe. Chce to nadhled v práci i v partnerství.