Až 48 tisíc tun jídla ročně, tedy 238 tun každý školní den, vyhodí školní jídelny v České republice. Rodiče tak zbytečně platí 2,5 miliardy korun. Výživoví poradci z Brna chtějí plýtvání omezit. Tvrdí přitom, že znají recept, jak na to!

„Pokud se hodně vyhazuje, je třeba změnit jídelníček. Zapojte žáky do jeho plánování. Jablka a jiné ovoce například nedávejte celé, ale krájejte je,“ radí školám Tomáš Václavík, ředitel programu Skutečně zdravá škola.

Podle Václavíka celá třetina jídla ze školních jídelen končí v koši. Vyzval proto školy, aby si začaly zapisovat, kolik čeho vyhodí. „To jim výrazně pomůže při plánování,“ upřesnil Václavík s tím, že se do akce zatím zapojilo 11 škol. Jednou z nich je Anglická ZŠ z Mendlova náměstí v Brně.

Po řízcích nezbude nic

„Radami se budeme určitě řídit. My se zbytky většinou problémy moc nemáme. Všechna zdravá jídla ale dětem bohužel nechutnají, když děláme třeba luštěniny, bývá dost zbytků. Naopak, když jsou řízky, tak není odpad téměř žádný. Osvědčilo se nám umožnit žákům odnášet si ovoce z jídelen, proto ho nekrájíme,“ vysvětlila vedoucí jídelny Anglická ZŠ v Brně Magda Charvátová.

15 rad pro zamezení plýtvání s potravinami

1) Evidujte, jaké zbytky vyhazujete.

2) Změňte jídelníček, pokud např. žákům nechutná vařená zelenina, osmažte ji na pánvi na másle s bylinkami.

3) Sledujte, jak se projevily změny.

4) Pokud můžete, dejte před oběd hodinu tělocviku nebo přestávku venku. Žákům více vytráví.

5) Nechte žákům dostatek času na oběd.

6) Dávejte jídlům zajímavé názvy.

7) Ovoce krájejte.

8) Zapojte do plánování jídelníčku žáky.

9) Umístěte do jídelny salátový bar.

10) Dovolte dětem odnášet ovoce a zeleninu z jídelny.

11) Zbytky dávejte do průhledné nádoby, ať to žáci vidí.

12) Kompostujte.

13) Doporučte dětem, aby po jídle pily vodu.

14) Používejte zdravé čerstvé potraviny.

15) Téma potravin zapojte do školní výuky.



VIDEO: Žáci by měli mít v jídelně dostatek času na oběd. Podle výživových poradců by na něj měli mít přibližně půl hodiny.



délka: 00:15 Video 1080p 720p 480p 360p 240p REKLAMA Nová školní jídelna Tadeáš Provazník