Lékaři z Masarykova onkologického ústavu v Brně jsou nadšeni. Už letos totiž dostanou k ruce významného pomocníka, speciálního robota, se kterým je operace mnohem efektivnější. Dosud totiž musí kvůli obdobným zákrokům jezdit 60 kilometrů do Velkého Meziříčí.

Připomíná to Kocourkov. Masarykův onkologický ústav už zmíněného robota měl a lékaři si ho nemohli vynachválit. Na pokyn ministerstva zdravotnictví byl ale převezen do Fakultní nemocnice u svaté Anny. Odtud se stěhoval do nemocnice Mostiště ve Velkém Meziříčí. Lékaři tak musí kvůli zákrokům nejen přejíždět, ale převážet i pacienty.



„Nyní je na robota vypsané výběrové řízení, takže ho letos konečně budeme opět mít. Přinese nám časovou úsporu a navíc s ním můžeme provádět větší škálu zákroků, než když musíme dojíždět,“ uvedla mluvčí ústavu Zuzana Joukalová.

Operace s robotem jsou sice oproti klasickým zákrokům výrazně dražší, podle lékařů se ale rozhodně i za pořizovací částku kolem 65 milionů korun vyplatí. „Jsou šetrnější k pacientovi, zkracují délku hospitalizace a pacient při nich ztrácí méně krve,“ vysvětlil ředitel ústavu Jan Žaloudík.



Obdobného robota mají například v Praze, Olomouci, Hradci Králové nebo v Ústí nad Labem, v Brně schází. Masarykův onkologický ústav ročně navštíví kolem 200 000 lidí a hospitalizuje na 10 000 pacientů. Má přes 250 lůžek.



VIDEO: Nemocnice využívají roboty čím dál častěji. Jsou přesní a šetrnější k pacientům, než by samotní lékaři dokázali bez jejich pomoci.



délka: 00:12 Video 1080p 720p 480p 360p 240p REKLAMA Nemocnice Na Homolce má ve svých řadách nejnovějšího robotického asistenta - Da Vinci Xi za 50 milionů korun. Tadeáš Provazník