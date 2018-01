Do té doby bude Gabrhelovy kompetence vykonávat místostarosta Ludvík Hekrle (KSČM). Gabrhel stál v čele města od roku 2011, kdy vystřídal spolustraníka Zbyška Kaššaie. O tři roky později se stal starostou znovu poté, co se sociální demokracií vyhrál volby.

Sám Gabrhel o důvodech rezignace stále mlčí. Podle radního Davida Štolpy (ANO) se proslýchalo, že má Gabrhel zdravotní problémy.

Podle Jiřího Kacetla (Pro Znojmo), byly vidět náznaky posledního půl roku. „Ve všech videích na facebooku, kde se sociální demokracie chlubila tím, co pro město udělala, vystupoval pan Grois, starostu nebylo vůbec vidět, nepadlo o něm slovo. Vypadalo to, že lídrovství přebírá on, i když na zastupitelstvo chodil starosta normálně,“ řekl Kacetl.

Nový starosta má vzejít ze současné koalice ČSSD, ANO a KSČM. Adeptem starostu do podzimních komunálních voleb je Gabrhelův stranický kolega a místostarosta Jan Grois. „Usilovat o to nebudu, ale jestli mě kolegové navrhnou, což předpokládám, tak to přijmu. Je to jen na půl roku a je potřeba pokračovat v projektech, které jsme začali,“ řekl Grois.

Gabrhel kdysi střídal Kaššaie oficiálně ze zdravotních důvodů, měl však také neshody s opozicí i stranickými kolegy. Neshody s opozicí má dlouhodobě i Gabrhel, vytýká mu především neexistenci diskuse nad problémy města.

Současné koalici se daří snižovat zadlužení Znojma, našlo nájemce pro bývalý pivovar, opravuje klášter v Louce a postupně revitalizuje znojemské parky. Opozice ale koalici trvale kritizuje za příliš autoritativní přístup k vedení města a za to, že některé projekty jsou drahé, nekvalitní či nevhodné.

Jeden z největších problémů byla rekonstrukce fotbalového stadionu – podle opozice velmi nekvalitní. Opozici se dlouhodobě nelíbí ani přístup vedení města k obnově parků.