Smlouva platí od 1. února jeden rok. „Plat se zvýší řidičům téměř o 4000 korun. Základní tarif se jim zvýší o 2150 korun, další peníze si mohou vydělat na výkonnostních bonusech. O menší částku se zvýší platy i dalším zaměstnancům,“ uvedl generální ředitel Miloš Havránek.

Původně odboráři chtěli 5000 korun měsíčně, výsledek je kompromisem mezi jejich požadavky a možnostmi podniku. Tomu navíc přispělo město 120 miliony korun na zvýšení platů, celkově vydá dopravní podnik na platy za letošní rok o 150 milionů více než loni. „Je to více než maximum možného. Znamená to, že v letošním roce dosáhne objem osobních nákladů polovinu všech výdajů dopravního podniku. To je historicky nejvíce,“ poznamenal Havránek.

Pomohlo město

Dělníkům se zvýší základní tarif o 2000 korun, ostatní zaměstnanci dostanou více o 1500 korun. Další zvýšení pro řidiče a dělníky je součástí motivační pohyblivé složky.

Průměrný plat řidiče včetně všech příplatků a bonusů byl loni přes 30 500 korun, bez nich 26 000 korun. „Jsem rád, že máme jednání úspěšně za sebou. Jsem rád hlavně kvůli zaměstnancům, kteří si navýšení zaslouží a na dohodu čekali. Děkuji vedení města, protože nebýt jeho podpory a výrazného finančního příspěvku, nemohlo by k dohodě dojít,“ dodal Havránek.

Řidiči stále chybí

Odboráři chtěli výrazně přidat především kvůli tomu, že je řidičů nedostatek. Dlouhodobě jich dopravnímu podniku chybí do ideálního stavu zhruba stovka. Z 2700 zaměstnanců je řidičů 1300. Daří se vykrývat odchody a nedostatek nezvyšovat, nedaří se však přivést řidiče navíc. Zatím však v Brně nehrozí situace z některých jiných měst či krajů, že by spoje vůbec nevyjely.

