Býk

Kupte si něco, po čem již dlouho toužíte. Je pro to ideální čas. Neváhejte nad koupí elektrospotřebiče, dovolené first minute či domácího mazlíčka. To vše by vám mohlo razantně zvýšit náladu. A navíc to pořídíte velice výhodně, což je podstatné.