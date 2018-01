S tím přímo souvisí také rychlý růst cen bytů ve městě. V roce 2017 zdražily v průměru o 11 %. Žádaná dispozice 1+kk je v současných nabídkách developerů o 30 % dražší než vloni, což také souvisí se zdražováním nájemního bydlení.

„Poptávka je obrovská, ale trh ji nezvládá uspokojit. V roce 2017 z trhu prakticky zmizely nejlevnější byty do 50 tisíc korun za metr čtvereční a ceny těch ostatních dál rostou,“ řekl Alexej Veselý, ředitel společnosti Trikaya, která brněnský trh s byty pravidelně analyzuje.

Průměrná cena bytů v Brně raketově roste

Průměrná cena prodaných bytů vzrostla oproti roku 2016 o 11 % z 3,27 milionu na 3,65 milionu korun. Průměrná cena za metr čtvereční prodaného bytu v uplynulém roce vzrostla z 53 500 Kč na 60 100 Kč.

V roce 2017 se přitom propadly prodeje nových bytů v Brně o 40 %, podle oficiálních čísel stavitelů se jich prodalo pouze 924. „Není to ovšem malým zájmem o nové bydlení, ale tím, že se nestaví a lidé nemají z čeho vybírat. S tím souvisí i růst cen nových brněnských bytů,“ tvrdí Veselý.

Lidé se perou o 1+kk

Žádaná dispozice 1+kk je v současných nabídkách developerů o 30 % dražší než vloni, což také souvisí se zdražováním nájemního bydlení. O tyto byty mají zájem zejména vysokoškoláci, kteří hodlají po studiích v Brně zůstat.

Zahájená výstavba v uplynulém roce je podle dostupných čísel dokonce nejnižší za poslední tři roky. Developeři začali za čtvrtletí stavět jen 98 nových bytů.

Extrémní růst cen garsonek

Extrémní růst cen brněnských garsoniér je také podporován zdražováním pronájmů. „Vytváří se zacyklená spirála – rostou nájmy, zvedá se zájem investorů o investiční byty, s rostoucí poptávkou roste cena těchto bytů. Investor, který koupí drahý byt, očekává určité procento výnosů, podle toho nastavuje cenu pronájmu,“ popsal mechanismus developer Veselý. Tento efekt se podle něj zastaví až v momentě, kdy nájem bude natolik vysoký, že už za něj nájemníci nebudou ochotní platit.

S byty se kšeftuje pod pultem, jako za komunismu

V roce 2017 se v Brně podle oficiálních čísel developerů prodalo 924 nových bytů v celkové hodnotě 3,4 miliardy korun. Je to o 582 bytů méně než v roce 2016. Nejvíce se jich prodalo v květnu a červnu, naopak nejslabší byl konec roku. Řada bytů se ale prodává kvůli jejich nedostatku jako podpultové zboží a vůbec se do oficiálních statistik nedostane.

Brno jako realitka: Spustí web, kde si nájemníci mohou měnit městské byty

„Odhadujeme, že jich může být přibližně 10 %. Znamenalo by to, že reálné prodeje by se pak pohybovaly přibližně kolem tisícovky nových bytů za rok 2017 – i tak je to meziročně třetinový pokles,“ myslí si Veselý.

Zatímco v roce 2016 se nejvíce bytů prodalo v městské části Brno-Slatina, teď jsou zdejší prodeje už na ústupu zejména kvůli dokončení významného projektu Zelené město Slatina. Nejvíce bytů se v roce 2017 prodalo v městské části Brno-Bystrc a následuje Brno-střed, kde si lidé pořídili každý pátý byt v loňském roce.

Hromadný úprk pryč z Brna

Když se nestaví nové byty v Brně, lidé je hledají za hranicemi města. A jsou úspěšní. Stejně se zachovali i stavitelé – když je v samotném městě možné stavět jen velmi omezeně, přesunuli se mimo něj. Výstavba se proto přesunula do okresu Brno-venkov.

Aktuálně mohou lidé vybírat z 808 nabízených nových bytů, 350 z nich už je rezervováno, 455 by mělo být ještě dostupných.

Zadlužit se do konce života

A pořízení nového bytu v Brně je pro obyčejného člověka možné snad jen s doživotní hypotékou. Průměrná cena nabízených bytů totiž vzrostla za posledních 12 měsíců o 15 % z 3,6 milionu na 4,15 milionu korun.

„V aktuální situaci stavitelé na poslední volné parcele raději postaví luxusnější bytový dům než obyčejné byty. Zájem je i o horší lokality, proto se stavitelům vyplatí do nich investovat,“ uzavřel Veselý.