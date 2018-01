Zpět

na

Bezpečněji u 25 škol má být už od března v osmi brněnských městských obvodech. Radnice chce u nich vybudovat parkovací zálivy označené značkou Kiss and Ride. Rodiče, kteří vozí své ratolesti do školy autem by se v nich mohli v klidu rozloučit se svými dětmi bez toho, že by museli kroužit auty kolem škol.